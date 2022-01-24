Эвакуация, военная помощь и санкции. Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ в Украину

США

Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями. При этом посольство в Киеве останется открытым, а данное объявление не является эвакуацией. Обязательный отъезд касается только членов семей дипломатов.

Также стало известно, что временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине. Американским гражданам, которые находятся в стране, рекомендуется выехать.

А на выходных вторая партия летального вооружения от США прибыла в Украину.

Великобритания

Великобритания начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы обострения ситуации. Как сообщается, эвакуируют только "некоторых сотрудников". При этом посольство остается открытым и продолжает работать.

На прошлой неделе Лондон направил в Украину 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия.

Германия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила однозначную позицию по Украине, которая заключается исключительно в политической и экономической поддержке. По ее словам, Берлин солидарен с Киевом, но при выборе мер реагирования на вторжение России НАТО будет исходить из того, что Украина не является его членом. Таким образом, Бербок дала понять, что Киеву не следует рассчитывать на то, что Запад будет защищать его.

До этого стало известно, что Германия заблокировала поставки немецкого вооружения из Эстонии для Украины. Речь идет о гаубицах Д-30, которые стреляют 122 мм снарядами примерно на 20 км.

Австрия

Как заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, Вена уже разработала планы по эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения России. Но окончательное решение еще не принято и зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Польша

Польша и Украина ведут переговоры о поставках оружия. В то же время в Варшаве подчеркивают, что вопрос о поддержке Украины польскими войсками не стоит.

"Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС. Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры на тему поставки оружия продолжаются", - заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Швеция

Несмотря на угрозу российского вторжения, глава МИД Швеции Анн Линде предупредила, что Стокгольм не будет поставлять оружие Украине.

"У нас очень строгие правила в отношении экспорта оружия, поэтому для нас это неактуально. Но мы поддерживаем Украину во многих отношениях, прежде всего через очень высокий уровень помощи в области реформ, которые мы считаем одними из самых важных", - заявила она.

Эстония

Как заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууска, Таллинн в ближайшие недели отправит американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. У нас есть ракеты Javelin, которые готовы к отправке в Украину", - сказал посол.

НАТО

НАТО из-за угрозы вторжения России в Украину усиливает присутствие в странах Восточной Европы переброской военных кораблей и истребителей. В ближайшее время должен усилиться флот НАТО в Балтийском море, а также воздушные силы в Литве, Болгарии и Румынии.

Евросоюз

Европейский союз угрожает России "невиданными ранее" экономическими санкциями в случае вторжения в Украины. По словам главы МИД Дании Еппе Кофода, нет никаких сомнений, что реакция будет жесткой, а санкции более строгими, чем в 2014 году.

"Россия должна знать, президент Владимир Путин должен знать, что цена использования провокаций и военной силы для изменения границ в Европе будет очень и очень высока", - добавил он.

Кроме того, стало известно, что дипломатов Евросоюза не будут эвакуировать из Украины.

Дания

В МИД Дании отметили, что не намерены сразу следовать примеру США и сотрудников своего посольства в Киеве. В то же время, Копенгаген следит за ситуацией и готовит план действий, если ситуация будет угрожающей.

Латвия

Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, латвийская сторона имеет необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть начаты по необходимости. Гражданам страны рекомендуют воздержаться от поездок в Украину, особенно в Донецкую и Луганскую области.

Посольство Латвии продолжает работать в штатном режиме, об эвакуации дипломатов или членов их семей не сообщалось.

Чехия

По информации МИД Чехии, в министерстве создана рабочая группа, которая ежедневно собирается для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины. При это Прага "верит в лучшее, но готовится и к худшему развитию ситуации".

Как заявила пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До, возможность эвакуации сотрудников посольства в Киеве существует в случае серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности.