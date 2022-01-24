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ЕС введет против РФ "невиданные ранее" санкции в случае ее вторжения в Украину, - МИД Дании

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 24 января 2022 12:04
ЕС введет против РФ "невиданные ранее" санкции в случае ее вторжения в Украину, - МИД Дании Фото: глава МИД Дании Еппе Кофод (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод пригрозил России "невиданными ранее" экономическими санкциями со стороны ЕС. Это произойдет в случае нового российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нет никаких сомнений, что мы готовы отреагировать всеобъемлющими, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется в Украину", - отметил Кофод.

По его словам, речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях. Он отметил, что меры будут гораздо более строгими, чем те, что были введены против РФ в 2014 году.

"Россия должна знать, президент Владимир Путин должен знать, что цена использования провокаций и военной силы для изменения границ в Европе будет очень и очень высока", - добавил Кофод.

Напомним, недавно председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести санкции против России.

Вместе с тем Соединенные Штаты Америки заявили, что не будут вводить превентивные санкции против России из-за наращивания российских войск у границ Украины.

При этом Британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину.

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Евросоюз Санкции против России Вторжение России в Украину
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