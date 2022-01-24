Япония призвала своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.