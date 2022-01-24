Япония призвала своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.
"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и настоятельно призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.
По данным МИД Японии, по состоянию на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.
Напомним, США разрешили уехать из Украины части дипломатов. При этом американские власти рекомендовали гражданам США покинуть страну.
Кроме того, Британия начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы обострения ситуации.
Добавим, что Австрия разработала планы по эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения России.