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Япония призвала своих граждан покинуть Украину

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Понедельник 24 января 2022 14:53
Япония призвала своих граждан покинуть Украину Фото: Япония призвала своих граждан покинуть Украину (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и настоятельно призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.

По данным МИД Японии, по состоянию на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.

Напомним, США разрешили уехать из Украины части дипломатов. При этом американские власти рекомендовали гражданам США покинуть страну.

Кроме того, Британия начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы обострения ситуации.

Добавим, что Австрия разработала планы по эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения России.

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