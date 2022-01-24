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Франция рекомендует отложить поездки в Украину

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Париж, Понедельник 24 января 2022 15:17
Франция рекомендует отложить поездки в Украину Фото: Посольство Франции в Украине (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

МИД Франции рекомендует не выезжать в приграничные районы на севере и востоке Украины. А также отложить срочные поездки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД Франции.

"В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность и официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны. Насколько это возможно, целесообразно отложить ненужные или срочные поездки в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, РБК-Украина в посольстве Франции сообщили, что дипломатическое ведомство готово адаптировать позицию по репатриации дипломатов в соответствии с развитием ситуации безопасности в Украине

"В обновленных советах для путешественников мы уже выразили беспокойство по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать", - сообщили в посольстве.

Напомним, Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева и призывает своих граждан покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали эвакуацию сотрудников своих посольств в Украине и их семей.

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