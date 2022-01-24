Британия эвакуирует часть дипломатов из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт британского правительства.

Как сообщается, эвакуируют только "некоторых сотрудников" посольства.

"Некоторые сотрудники посольства эвакуируются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать выполнять работу", - говорится в сообщении.

Эвакуация дипломатов из Украины

Позиция ЕС: Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

Позиция США: Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Но посольство продолжает работу.