Готовит ли ЕС эвакуацию дипломатов из Украины: официальный ответ
Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ.
Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал ЕС.
ЕС 24 января заслушает госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу ситуации вокруг Украины. Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, а потому ожидает объяснений от США по поводу их решения.
"Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов, - ред.), поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - заявил Боррель.
Напомним, Госдепартамент поручил начать сегодня эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.
Отметим, в Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.
Посольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине.