Квин остается в Украине. В Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева

Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США.

Причина эвакуации семей дипломатов

"Почему мы приняли это решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент", - пояснили в ведомстве.

В Госдепе отмечают, что соответствующее решение было принято из-за напряжения военной эскалации со стороны РФ.

"Это Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих на границах Украины. Это Россия проводит дезинформационные операции и разжигает беспорядки. Относительно намерений президента Путина, мы не знаем, или он уже решил вторгнуться, но он наращивает военный потенциал вдоль границ Украины, чтобы иметь такой вариант в любое время", - отмечают в ведомстве.

Посольство США в Украине продолжит работу

В Госдепе объясняют эвакуацию семей дипломатов мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала, и они якобы никоим образом не подрывают их поддержку Украине.

"Приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Посольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине",- отмечают в ведомстве.

Гражданам США рекомендуют покинуть Украину

Вместе с тем в Госдепе призвали своих граждан планировать в ближайшее время выезд из Украины, ведь в случае вторжения РФ их эвакуация может значительно осложниться.

"Российские военные действия в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в отъезде с Украины", - объясняют в ведомстве.

Там призвали граждан США заполнить онлайн анкету для того, чтобы их эвакуация в случае военной эскалации стала более удобной.

"В обновлении Travel Advisory всем гражданам США, которые находятся в Украине, предлагается заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли лучше общаться с ними. Особенно это важно, если они планируют остаться в Украине. Эта форма доступна на сайте travel.state.gov и на сайте посольства США в Киеве", - добавляют в сообщении.