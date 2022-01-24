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Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева и призывает своих граждан покинуть Украину

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Сидней, Понедельник 24 января 2022 13:26
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева и призывает своих граждан покинуть Украину Фото: Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Австралии начала эвакуацию членов семей дипломатов из Киева из-за роста угрозы нового вторжения со стороны РФ. При этом страна обращается к своим гражданам по возможности покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sydney Morning Herald.

"Федеральное правительство призывает австралийцев в Украине "поехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в столице, Киеве", - пишет издание.

Вместе с тем сегодня австралийское правительство повысило рекомендации в отношении Украины и призвало граждан не посещать страну и покинуть Украину из-за того, что авиарейсы могут быть изменены или прекращены в короткий срок.

"Консульские услуги и наши возможности оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - говорится в сообщении.

Как пишет издание со ссылкой на украинские источники, в Украине проживает 1400 граждан Австралии.

"Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои личные планы безопасности и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли", - добавили в правительстве Австралии.

Какие страны уже объявили эвакуацию семей дипломатов из Киева:

При этом министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена уже разработал планы по эвакуации своего посольства из Украины из-за угрозы вторжения России.

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Австралия Вторжение России в Украину
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