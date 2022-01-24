Эстония передаст Украине оружие в ближайшие недели, - посол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Эстонии в Украине Каймо Кууска изданию "Радио Свобода" .

По его словам речь идет о десятках ракет.

"В ближайшие недели (время отправления - ред.) Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину", - сказал посол.

Он отметил, что обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и ноябре. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.

"Если эскалация будет расти, Эстония готова расширять поддержку. Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано", - заявил посол.

Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.