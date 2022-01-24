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Эстония передаст Украине оружие в ближайшие недели, - посол

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Понедельник 24 января 2022 00:35
Эстония передаст Украине оружие в ближайшие недели, - посол Фото: Эстония передаст Украине оружие в ближайшие недели (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Эстония готовится отправить в Украину военную помощь. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Эстонии в Украине Каймо Кууска изданию "Радио Свобода".

По его словам речь идет о десятках ракет.

"В ближайшие недели (время отправления - ред.) Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину", - сказал посол.

Он отметил, что обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и ноябре. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.

"Если эскалация будет расти, Эстония готова расширять поддержку. Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано", - заявил посол.

Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

Ранее американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

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