Нардепу Дмитруку оголосили підозру. ЗМІ писали, що він виїхав з України

Народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру. Йому інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та джерело в правоохоронних органах.

"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", - йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора не називав імені нардепа, якому оголосили підозру, але джерело розповіло РБК-Україна, що йдеться про Дмитрука.

У чому підозрюють Дмитрука

Слідство встановило, що Дмитрук з групою осіб в Одесі напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував службові обов'язки. Дмитрук, за даними слідства, умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження, а також намагався відібрати у нього зброю.

Крім того, за даними слідства, в інший період часу вже у Києві Дмитрук під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Як зазначають в Офісі генпрокурора, дії нардепа спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Тепер Дмитрука викликають до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій. До ДБР нардеп має з'явитися 29 та 30 серпня 2024 року.

Дмитрук може бути не в Україні

Проте сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що Дмитрук, ймовірно, виїхав з України. Нардепа нібито бачили в Молдові. РБК-Україна намагається перевірити цю інформацію.

Днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. Нардеп називав це політичним переслідуванням і пов'язував нібито з тим, що він виступає проти заборони російської церкви в Україні.