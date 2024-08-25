Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC
Найближчими днями Ізраїль знову можу опинитись під атакою. Така інформація з'явилась після сьогоднішнього удару "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
За даними видання, за першою хвилею терактів "Хезболли", яка сталася сьогодні вранці, ймовірно, послідує друга хвиля, здійснена іншою групою на Близькому Сході.
Кореспондент BBC Нафісе Конавард з посиланням на анонімні джерела на Заході та Близькому Сході заявив, що наступна атака на Ізраїль очікується з іншої країни.
"Друга хвиля атак у відповідь на Ізраїль, як очікується, прийде з "іншої країни", скажіть мені два представники безпеки Заходу та Близького Сходу, які спостерігають за ситуацією.. Можливо, на Ємен варто звернути увагу раніше, ніж на Іран?", - заявив Конавард.
Атака на Ізраїль
Нагадаємо, що сьогодні зранку "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. За даними бойовиків, у бік Ізраїлю випустили більш як 300 ракет "Катюша". Водночас було вражено 11 військових цілей.
Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.
Зауважимо, що незадовго до удару Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.
На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.