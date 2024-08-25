Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC

Найближчими днями Ізраїль знову можу опинитись під атакою. Така інформація з'явилась після сьогоднішнього удару "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

За даними видання, за першою хвилею терактів "Хезболли", яка сталася сьогодні вранці, ймовірно, послідує друга хвиля, здійснена іншою групою на Близькому Сході.

Кореспондент BBC Нафісе Конавард з посиланням на анонімні джерела на Заході та Близькому Сході заявив, що наступна атака на Ізраїль очікується з іншої країни.