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Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC

Ізраїль, Неділя 25 серпня 2024 16:22
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Ізраїль найближчими днями може опинитись під новою атакою, - журналіст BBC Фото: Ізраїль найближчими днями може опинитись під атакою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Найближчими днями Ізраїль знову можу опинитись під атакою. Така інформація з'явилась після сьогоднішнього удару "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

За даними видання, за першою хвилею терактів "Хезболли", яка сталася сьогодні вранці, ймовірно, послідує друга хвиля, здійснена іншою групою на Близькому Сході.

Кореспондент BBC Нафісе Конавард з посиланням на анонімні джерела на Заході та Близькому Сході заявив, що наступна атака на Ізраїль очікується з іншої країни.

"Друга хвиля атак у відповідь на Ізраїль, як очікується, прийде з "іншої країни", скажіть мені два представники безпеки Заходу та Близького Сходу, які спостерігають за ситуацією.. Можливо, на Ємен варто звернути увагу раніше, ніж на Іран?", - заявив Конавард.

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, що сьогодні зранку "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. За даними бойовиків, у бік Ізраїлю випустили більш як 300 ракет "Катюша". Водночас було вражено 11 військових цілей.

Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.

Зауважимо, що незадовго до удару Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.

На ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли" відреагували в США.

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Ізраїль Хезболла
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