ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку: багато поранених, є зниклі безвісти

Познань, Неділя 25 серпня 2024 12:34
UA EN RU
У Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку: багато поранених, є зниклі безвісти Фото: у Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку (rmf24.pl)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа та вибух сталися у польському місті Познань близько опівночі 25 серпня. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначається, спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.

Після вибуху вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців та 100 людей з сусідніх будівель.

ЗМІ повідомляли, що у підвалі нібито вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтвердили.

Внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти.

Нагадаємо, нещодавно у німецькому місті Лейпциг спалахнула пожежа на оглядовому колесі. Постраждали десятки відвідувачів.

Грецію охопила масштабна лісова пожежа, яка дісталася до околиць Афін. Це через це евакуювали тисячі людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Пожежа Вибух
NEWS
Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти
Окупанти вдарили по готелю у Краматорську: постраждали іноземні журналісти
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна