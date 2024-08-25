У Ростовській області восьмий день горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Фото: у Ростовській області восьмий день горить нафтобаза (Getty Images)

У Ростовській області вже восьмий день горить нафтобаза. Пожежа почалась після атаки військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Супутникові знімки демонструють, що на восьмий день пожежі, на нафтобазі у Ростовській області все ще немає видимих поліпшень ситуації. На фото, зробленому сьогодні вдень можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.