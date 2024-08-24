ua en ru
Сб, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях

Субота 24 серпня 2024 07:25
UA EN RU
ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 24 серпня, носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному й Азовському морях не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Зазначимо, що російські кораблі відсутні у двох морях вже майже тиждень, починаючи з 18 серпня.

Водночас українські військові зафіксували два корабля РФ в Середземному морі. Проте жодне з них не є ракетоносієм.

Крім того, у ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - резюмували у Військово-морських силах ЗСУ.

ВМС майже тиждень не фіксують присутність кораблів РФ в Чорному й Азовському морях

Нагадаємо, що за словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни не ризикують виводити надводні кораблі в Чорне та Азовське моря. Наразі всі боєздатні одиниці російського флоту перебувають у пункті базування "Новоросійськ". Водночас, для присутності в морі ворог переважно використовує підводні човни.

"Фактично, один підводний човен виходить у море, його змінює інший. Це дає змогу не тільки демонструвати свою присутність, а й забезпечувати охорону бази", - повідомив Плетенчук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по РФ
Politico дізналося, що у Вашингтоні відповідають Києву на прохання про дозвіл на удари по РФ
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна