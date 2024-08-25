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ДБР підтвердило втечу Дмитрука з України і готує підозри "помічникам"

Україна, Неділя 25 серпня 2024 20:16
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ДБР підтвердило втечу Дмитрука з України і готує підозри "помічникам" Фото: Артем Дмитрук, народний депутат (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Правоохоронці розслідують, як нардепу вдалось виїхати з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

ДБР підтвердило втечу Дмитрука з України і готує підозри &quot;помічникам&quot;

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

В ДБР повідомили, що наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

"Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону", - додали в бюро.

Нагадаємо, Дмитруку сьогодні, 25 серпня, оголосили підозру. Нардепу, серед іншого, інкримінують напад на правоохоронця.

Зауважимо, що раніше сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Дмитрука нібито бачили в Молдові.

Варто зазначити, що днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. ТОді народний депутат назвав це політичним переслідуванням і пов'язав це з тим, що він нібито виступає проти заборони російської церкви в Україні.

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