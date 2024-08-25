ДБР підтвердило втечу Дмитрука з України і готує підозри "помічникам"

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Правоохоронці розслідують, як нардепу вдалось виїхати з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

В ДБР повідомили, що наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

"Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону", - додали в бюро.