Засновника Telegram Дурова затримали у Франції, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал TF1 INFO.

Зазначається, що Дурова заарештували близько 20:00 (19:00 за Києвом) у суботу ввечері, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець та жінка.

Причини арешту

Арешт був проведений жандармами GTA (Gendarmerie des transports aériens). Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR (картотеці осіб, що перебувають у розшуку) та щойно прибув з Азербайджану. Він мав при собі французький ордер на розшук, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN), на підставі попереднього розслідування.

Правоохоронці вважають, що відсутність у Дурова поміркованості та співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти мессенджера Telegram (одноразовий номер, криптографія тощо), роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Цей ордер на обшук був чинний, якщо і тільки якщо Павло Дуров перебував на території Франції. У серпні 2021 року він отримав громадянство цієї країни.

"Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо чому... Чи було це пограбування лише сходинкою? У будь-якому випадку, він заарештований", - повідомило близьке до слідства джерело.

Телеканал зазначає, що оскільки Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, він звик подорожувати до Еміратів, країн пострадянського простору, Південної Америки та в інші країни світу. Він дуже мало мандрував Європою й уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом.

Слідчий повідомив TF1, що Дуров "точно опиниться в СІЗО".

"На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати їх або співпрацювати. Немає сумнівів, що після висунення обвинувачення, його будуть утримувати під вартою", - зазначило близьке до справи джерело.

Завдання арешту

Телеканал зазначає, що для слідства ця міжнародна операція мала на меті кілька завдань.

По-перше, вона покликана дати поштовх злочинній діяльності, справити враження та відлякати виконавців злочинів і проступків, які до цього часу вільно обмінювалися повідомленнями в Telegram.

По-друге, вони мають на меті чинити тиск на європейські країни, щоб вони активізували спільні зусилля, спрямовані на боротьбу з тероризмом у сервісі зашифрованих повідомлень.

TF1 зазначає, що у цьому сервісі зашифрованих повідомлень багато акаунтів використовується організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші діти-злочинці використовують Telegram для обміну контентом.

"З роками він (мессенджер. - ред.) став платформою номер 1 для організованої злочинності", - сказав один зі слідчих.

Виходячи з попередніх звинувачень, Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.