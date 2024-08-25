Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця"

Українська ракета-дрон "Паляниця" була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі керованих авіабомб.

"Вартість ракети-дрона - набагато нижче аналогів. І робота над її здешевлення та збільшення виробництва триває", - додав президент.

Проте зазначається, що у радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. Розробку ракети завершили швидко - протягом півтора року. "Паляниця" запускається з наземної платформи, ракета має турбореактивний двигун.

Україна створила ракету "Паляниця"

На День незалежності президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

Він зазначив, що розробка вітчизняних ракет - це спосіб України діяти, поки деякі партнери зволікають. Президент також анонсував інші "потужні" рішення щодо зброї. Глава держави додав, що будуть й інші далекобійні ракети.

Варто додати, що в ніч на 24 серпня бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали вогневого удару по велику складу у Воронезькій області Росії. там зберігалося понад п’ять тисяч тонн боєприпасів, серед них снаряди для танків і артилерії, набої для стрілецької зброї та ракети.

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