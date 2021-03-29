Довыборы в Раду и госпитализация Семенченко: новости за выходные

На двух одномандатных избирательных округах прошли довыборы в Верховную раду Украины, арестованного экс-нардепа Семена Семенченко госпитализировали, Украина упустила победу над Финляндией во время матча второго тура квалификации чемпионата мира-2022. Подробнее о том, что произошло на выходных, 27-28 марта, - в материале РБК-Украина

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На двух округах прошли довыборы в Верховную раду

28 марта 2021 года на двух одномандатных избирательных округах прошли довыборы в Верховную раду Украины. Голосование проходило на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области.

Согласно данным экзит- пола, в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который балотировался от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом. На округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют кандидаты Александр Шевченко и Руслан Кошулинский. Дистанция между ними менее одного процента.

"Дело ЧВК Семенченко": арестованного экс-нардепа госпитализировали

Бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко госпитализировали. Накануне суд арестовал его на два месяца по делу частной военной компании. Об этом написал адвокат Семенченко Влад Добош на странице в Facebook.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - отметил он.

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ. Его назначал еще Янукович

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

В указе Зеленский пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Украина перешла на летнее время

В Украине в 3:00 стрелки часы перевели на час вперед. Страна перешла на летнее время.

Напомним, недавно Верховная рада пыталась отменить перевод часов в Украине, однако народные депутаты отправили на повторное второе чтение соответствующий законопроект.

Киев снова попал в мировой антирейтинг: названа причина

В Киеве в последние несколько дней жители жалуются на сильное загрязнение воздуха. Местные ощущают запах жженой резины, вонь и гарь, которые становятся особенно ощутимыми ночью и утром. Особенно страдают жители Святошинского района столицы.

По данным ресурса Iqair, который составляет рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, утром 28 марта Киев находился на 6-м месте антирейтинга.

"Самый кровавый день протестов": силы безопасности Мьянмы убили более 100 демонстрантов

В ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен военного переворота, который произошел в прошлом месяце.

В стране в этот день отмечали в День вооруженных сил. Старший генерал Мин Аунг Хлаинг, лидер хунты, заявил во время парада по случаю праздника, что военные будут "защищать людей" и "стремиться к демократии".

Число задержанных на протестах в Беларуси приближается к 250

Число задержанных на протестах в Беларуси 27 марта достигло 245 человек. Большинство задержанных - жители Минска. Сообщается, что силовики также задерживали протестующих в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке и Барановичах.

Накануне силовые структуры стянули в Минск спецтехнику, а люди в форме без опознавательных знаков уничтожали бело-красно-белую символику, которая появилась там после Дня Воли. Кроме того, местный Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка после призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных протестах.

Магнитные бури будут идти одна за другой: названы даты самых опасных дней

Магнитные бури в конце марта и в первой половине апреля принесут людям много неприятных моментов. Специалисты прогнозируют несколько затяжных магнитных бурь подряд и каждая будет достаточно сильной, чтобы ее воздействие почувствовали не только метеозависимые люди.

Как будет штормить магнитными бурями в конце марта и начале апреля, рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Украина не удержала победу против Финляндии и отпустила Францию в отборе на ЧМ

Сборная Украины не смогла удержать победу против Финляндии во втором матче отбора на Чемпионат мира-2022. На гол Мораеса финны ответили результативным ударом с пенальти от Пукки - 1:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Доставайте зонтики: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Погода в Украине в понедельник, 29 марта, будет теплой, но в большей части страны ожидаются дожди. В частности, осадки пройдут на востоке, юге, севере и центральной части Украины.