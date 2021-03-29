Довибори в Раду та госпіталізація Семенченка: новини за вихідні

На двох одномандатних виборчих округах пройшли довибори до Верховної Ради України, заарештованого екс-нардепа Семена Семенченка госпіталізували, Україна упустила перемогу над Фінляндією під час матчу другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 27-28 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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На двох округах пройшли довибори до Верховної ради

28 березня 2021 року на двох одномандатних виборчих округах відбулися довибори до Верховної ради України. Голосування проходило на окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 в Донецькій області.

Згідно з даними екзит-полу, на окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великою перевагою. На окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують кандидати Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський. Дистанція між ними менше одного відсотка. h

"Справа ПВК Семенченка": заарештованого екс-нардепа госпіталізували

Колишнього депутата Верховної ради Семена Семенченко госпіталізували. Вчора суд заарештував його на два місяці у справі приватної військової компанії. Про це написав адвокат Семенченко Влад Добош на сторінці в Facebook.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.

Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ. Його призначав ще Янукович

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

В указі Зеленський пояснив, що таке рішення прийнято з-за того, що "окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України".

Україна перейшла на літній час

В Україні о 3:00 стрілки годинники перевели на годину вперед. Країна перейшла на літній час.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, однак народні депутати відправили на повторне друге читання відповідний законопроект.

Київ знову потрапив у світовий антирейтинг: названа причина

У Києві в останні кілька днів мешканці скаржаться на сильне забруднення повітря. Місцеві відчувають запах паленої гуми, сморід і гар, які стають особливо відчутними вночі і вранці. Особливо страждають жителі Святошинського району столиці.

За даними ресурсу Iqair, який складає рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери, вранці 28 березня Київ знаходиться на 6-му місці антирейтингу.

"Найкривавіший день протестів": сили безпеки М'янми вбили більше 100 демонстрантів

В ході протестів в суботу сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" за часів військового перевороту, який відбувся минулого місяця.

В країні в цей день відзначали День збройних сил. Старший генерал Мін Аунг Хлаинг, лідер хунти, заявив під час параду з нагоди свята, що військові будуть "захищати людей" і "прагнути до демократії".

Кількість затриманих на протестах в Білорусі наближається до 250

Кількість затриманих на протестах в Білорусі 27 березня зросло до 245 осіб. Більшість затриманих - жителі Мінська. Також силовики затримували протестуючих в Новогрудці, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку і Барановичах.

Напередодні силові структури стягнули до Мінська спецтехніку, а люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася там після Дня Волі. Крім того, місцевий Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку після закликів Telegram-каналах до участі в несанкціонованих протестах.

Магнітні бурі будуть йти одна за одною: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі в кінці березня і в першій половині квітня принесуть людям багато неприємних моментів. Фахівці прогнозують кілька затяжних магнітних бур поспіль і кожна буде достатньо сильною, щоб її вплив відчули не тільки метеозалежні люди.

Як буде штормити магнітними бурями в кінці березня і на початку квітня, розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Україна не втримала перемогу проти Фінляндії і відпустила Францію у відборі на ЧС

Збірна України не змогла втримати перемогу проти Фінляндії у другому матчі відбору на Чемпіонат світу-2022. На гол Мораєса фіни відповіли результативним ударом з пенальті від Пуккі - 1:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Діставайте парасольки: синоптики розповіли, де пройдуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 29 березня, буде теплою, але в більшій частині країни очікуються дощі. Зокрема, пройдуть опади на сході, півдні, півночі і в центральній частині України.