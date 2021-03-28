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Число задержанных на протестах в Беларуси приближается к 250

Новина українською → Минск, Воскресенье 28 марта 2021 09:35
Число задержанных на протестах в Беларуси приближается к 250 Фото: протесты в Беларуси (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: РБК-Украина

Число задержанных на протестах в Беларуси 27 марта возросло до 245 человек. Большинство задержанных - жители Минска.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Сообщается, что силовики задерживали протестующих в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке и Барановичах.

Отметим, вчера силовые структуры стянули в Минск спецтехнику, а люди в форме без опознавательных знаков уничтожали бело-красно-белую символику, которая появилась там после Дня Воли. Кроме того, местный Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка после призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных протестах.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что силовые органы должны иметь "адекватные инструменты реагирования" в случае новых протестов в стране.

Тем временем штаб оппозиционерки Светланы Тихановской представил свой проект новой конституции Беларуси. Кроме того, она объявила новую волну протестов в стране и рассчитывает, что новые выборы президента смогут провести уже в этом году.

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