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Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол

Новина українською → Донецкая область, Воскресенье 28 марта 2021 21:30
Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

На выборах в Верховную раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который балотировался от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на экзит-пол, оглашенный на местном телеканале "Орбита".

По данным экзит-пола, у Аксенова 65,5% голосов избирателей, которые пришли на участки 28 марта. Ближайшим его преследователем является адвокат Валентин Рыбин, который баллотировался от "Партии Шария". У него 14,8% голосов.

Кандидат от "Евросолидарности" Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.

Напомним, что на округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют кандидаты Александр Шевченко и Руслан Кошулинский. Дистанция между ними менее одного процента.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

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Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол
Довыборы в Раду в Донецкой области: выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол
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