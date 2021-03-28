Украина перешла на летнее время

В Украине в 3:00 стрелки часы перевели на час вперед. Страна перешла на летнее время.

Украина переходит на летнее время в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Время переводится в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы у людей была возможность быстрее начинать день и дольше работать.

Перевод часов на зимнее время происходит из-за коротких световых суток. Переход на летнее время дает возможность сэкономить энергию. Уменьшение времени летом и повышение зимой требуется для того, чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.