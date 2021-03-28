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Украина перешла на летнее время

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 04:55
Украина перешла на летнее время Фото: перевод времени (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине в 3:00 стрелки часы перевели на час вперед. Страна перешла на летнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина переходит на летнее время в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Время переводится в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на час назад.

Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы у людей была возможность быстрее начинать день и дольше работать.

Перевод часов на зимнее время происходит из-за коротких световых суток. Переход на летнее время дает возможность сэкономить энергию. Уменьшение времени летом и повышение зимой требуется для того, чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

Напомним, недавно Верховная рада пыталась отменить перевод часов в Украине, однако народные депутаты отправили на повторное второе чтение соответствующий законопроект.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон.

За основу Рада приняла его в начале марта.

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