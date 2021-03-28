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Шевченко и Кошулинский лидируют на довыборах в Раду по округу №87, - экзит-пол

Новина українською → Ивано-Франковская область, Воскресенье 28 марта 2021 20:11
Шевченко и Кошулинский лидируют на довыборах в Раду по округу №87, - экзит-пол Фото: Руслан Кошулинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг".

У Александра Шевченко, по данным опроса к 18:00, 32,4% голосов, у Кошулинского - 31,6%. На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк - у него 29,4%.

Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки в воскресенье 28 марта.

Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность - 1,8%.

Напомним, на 16:00 на округе №50 в Донецкой области явка избирателей составила 16,18%, а в округе №87 - 23,72%.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

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