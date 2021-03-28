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Украина не удержала победу против Финляндии и отпустила Францию в отборе на ЧМ

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 23:39
Украина не удержала победу против Финляндии и отпустила Францию в отборе на ЧМ Фото: украинцы не удержали победу над финнами (facebook.com/uafukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины не смогла удержать победу против Финляндии во втором матче отбора на Чемпионат мира-2022. На гол Мораеса финны ответили результативным ударом с пенальти от Пукки - 1:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В матче с финнами Андрей Шевченко провел небольшую ротацию состава - вместо Кривцова, Сидорчука и Шапаренко на поле со старта вышли Соболь, Макаренко и Зубков. В целом стартовый состав Украины выглядел так: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Макаренко, Зинченко, Малиновский - Зубков, Яремчук.

Украина не удержала победу против Финляндии и отпустила Францию в отборе на ЧМ

Фото: состав сборной Украины (facebook.com/uafukraine)

Со старта "желто-синие" взяли мяч под контроль и стали играть с позиции силы. Финны же пытались играть на контратаках. Ближе к середине тайма украинцы стали создавать определенную опасность у ворот Йоронена. Сперва Зубков головой опасно пробивал после подачи с фланга. Но мяч от земли прошел мимо левой штанги ворот финнов. Затем Зинченко, подхватив мяч после неудачного выноса, пробивал с линии штрафной, но попал прямо по центру. А за 6 минут до конца первого тайма еще один шанс упустил Зубков. Малиновский нашел в штрафной Яремчука, обводной удар которого угодил в защитника и отрикошетил к Зубкову, а тот с выгодной позиции запустил круглый вышел ворот.

Уже на старте второй половины опасный штрафной для себя у штрафной финнов заработал Малиновский, но пробил прямо в руки голкипера. А затем в опасную контратаку один в один убежал Пукки, дошел до штрафной и отпасовал на Лода, который пробивал с убойной позиции, но его удар в подкате заблокировал Матвиенко. Далее украинцы пытались в позиционных атаках создать опасность у ворот финнов, но особо ничего не получалось. Но за 10 минут до конца матча сыграл джокер Мораес. Караваев прострелил с фланга, а украинский бразилец быстрее защитника выбежал на мяч и переправил его в сетку с линии вратарской - 1:0.

Финляндия почти сразу чуть не шокировала украинцев. После подачи со штрафного "желто-синие" забыл об Араюри. Благо капитан финнов пробил немного мимо ворот. А спустя еще пару минут финны дважды имели шанс отличиться. Сперва удар Хямяляйнена парировал Бущан, а после подачи с углового еще один момент упустил Араюри. После удара защитника Финляндии головой мяч угодил в штангу. Но все же финны своего добились. На 88-й минуте Миколенко под натиском Пукки отдал мяч сопернику в штрафной, после чего завалил форварда финнов на газон. В итоге пенальти и удаление для украинца. Сам Пукки четко реализовал одиннадцатиметровый - 1:1. Под конец встречи абсолютным героем мог стать Мораес, но его удар на 90 + 4 минуте намертво взял кипер финнов. В итоге ничья.

Ранее сегодня Франция обыграла Казахстан 2:0 и возглавила турнирную таблицу нашей группы D. Следующий матч подопечные Шевченко с Казахстаном в Киеве. Поединок состоится 31 марта в 21:45.

Украина не удержала победу против Финляндии и отпустила Францию в отборе на ЧМ

Напомним, в первом матче отбора на ЧМ-2022 Украина на выезде добыла ничью у Франции - 1:1.

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