Скільки всього McDonald’s у світі та країни, де ви не знайдете жодного

Якщо вам здається, що МакДональдс є скрізь, куди б ви не пішли, це тому, що він дуже популярний. Але є місця, де цього фастфуду немає.

Де саме немає звичного для нас МакДональдс - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки МакДональдс у світі

За даними статистики сайту Chowhound, у 2023 році у світі налічувалося близько 41 800 закладів мережі ресторанів.

Якщо бути точним, то було 41 822 локації, а це більше, ніж у 2022 році, коли їх було близько 40 200. І МакДональдс продовжує рости та розширюватися. Наприкінці минулого року мережа оголосила, що до 2027 року планує відкрити 9000 нових закладів по всьому світу.

МакДональдс обожнюють багато людей (Скриншот)

Де найбільше закладів мережі у світі

У Сполучених Штатах найбільше McDonald’s, що не дивно. Гігант швидкого харчування відкрив своє перше відділення в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, у 1940 році, і з моменту свого скромного початку стрімко розвивався.

Через чотири роки буде 50 000 ресторанів McDonald’s, йдеться в повідомленні компанії.

McDonald’s прогнозує чисте зростання нових ресторанів на 4% у 2024 році, яке зросте до 5% у наступні роки. До кінця 2024 року McDonald’s планує відкрити 2100 додаткових закладів, 500 з них у США.

Де немає МакДональдсу

Згідно з World Population Review, в інтересах громадського здоров’я та збереження культури в цих країнах немає популярної мережі фастфуду.

Загалом існує 123 країни, де немає цього закладу. Серед них: Бермудські острови, Болівія, Ісландія, Іран, Македонія, Північна Корея, Ємен та Зімбабве. Вони не дозволяють розміщення у своїх країнах МакДональдсу.

Зазначимо, що в Росії "мак" призупинив свою роботу 14 березня 2022 року, але там його вирішили "оригінально" замінити закладом "Вкусно и точка".