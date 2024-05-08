ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки всього McDonald’s у світі та країни, де ви не знайдете жодного

Середа 08 травня 2024 10:59
UA EN RU
Скільки всього McDonald’s у світі та країни, де ви не знайдете жодного Фото: Скільки всього МакДональдс у світі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Якщо вам здається, що МакДональдс є скрізь, куди б ви не пішли, це тому, що він дуже популярний. Але є місця, де цього фастфуду немає.

Де саме немає звичного для нас МакДональдс - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані Chowhound, World Population Review.

Скільки МакДональдс у світі

За даними статистики сайту Chowhound, у 2023 році у світі налічувалося близько 41 800 закладів мережі ресторанів.

Якщо бути точним, то було 41 822 локації, а це більше, ніж у 2022 році, коли їх було близько 40 200. І МакДональдс продовжує рости та розширюватися. Наприкінці минулого року мережа оголосила, що до 2027 року планує відкрити 9000 нових закладів по всьому світу.

Скільки всього McDonald’s у світі та країни, де ви не знайдете жодногоМакДональдс обожнюють багато людей (Скриншот)

Де найбільше закладів мережі у світі

У Сполучених Штатах найбільше McDonald’s, що не дивно. Гігант швидкого харчування відкрив своє перше відділення в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, у 1940 році, і з моменту свого скромного початку стрімко розвивався.

Через чотири роки буде 50 000 ресторанів McDonald’s, йдеться в повідомленні компанії.

McDonald’s прогнозує чисте зростання нових ресторанів на 4% у 2024 році, яке зросте до 5% у наступні роки. До кінця 2024 року McDonald’s планує відкрити 2100 додаткових закладів, 500 з них у США.

Де немає МакДональдсу

Згідно з World Population Review, в інтересах громадського здоров’я та збереження культури в цих країнах немає популярної мережі фастфуду.

Загалом існує 123 країни, де немає цього закладу. Серед них: Бермудські острови, Болівія, Ісландія, Іран, Македонія, Північна Корея, Ємен та Зімбабве. Вони не дозволяють розміщення у своїх країнах МакДональдсу.

Зазначимо, що в Росії "мак" призупинив свою роботу 14 березня 2022 року, але там його вирішили "оригінально" замінити закладом "Вкусно и точка".

Нагадаємо, що колишній шеф-кухар МакДональдса розповів, чому на їхній кухні немає ножів.

Крім того, співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдс
NEWS
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити