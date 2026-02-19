Долати гуманітарні кризи все складніше: в ЄС пояснили причини

Справжнім викликом для подолання гуманітарних криз у світі стала відсутність фінансування, оскільки грошей стає менше, а США вийшли з багатьох організацій.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісарка Аджа Лябіб.
"Той факт, що грошей стає все менше, вихід Сполучених Штатів, негативна реакція, коли йдеться про права людини, а конкретно про гендер, осіб з інвалідністю та меншини, спільноти ЛГБТІК+. Кількість воєн у світі", - пояснила вона.
Окрім цього, за словами Лябіб, багато порушень міжнародного права та міжнародних прав людини. Їх прямим наслідком стає загибель гуманітарних працівників, "яких вбивають, коли вони намагаються рятувати життя".
Також є проблема, коли гуманітарна допомога просто недоступна. Наприклад, росіяни порушують міжнародне гуманітарне право - вони просто перешкоджають тому, щоб її доставляла. Це проблема не тільки війни в Україні: стає все складніше отримати доступ до тих, кому потрібна допомога - попри існування міжнародних норм та правил.
"Тому ми готуємо гуманітарну адвокацію, щоб знайти стратегічні відповіді на цю втрату правил і гуманітарних принципів. Адже в кінцевому підсумку йдеться про нашу людяність і про збереження життів невинних цивільних осіб - дітей, жінок, людей похилого віку - під час війни", - резюмувала єврокомісар.
Зазначимо, за словами Лябіб, Європейський Союз повністю задоволений механізмами контролю за розподілом гуманітарної допомоги в Україні. Окрім цього, в Євросоюзі добре оцінили досвід України у цифровізації та координації допомоги є хорошим прикладом для інших країн, які опинилися в умовах кризи.
Також вона оцінила ризики скорочення гуманітарної допомоги для України. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від ЄС з початку повномасштабного вторгнення вже сягнув 4,7 млрд євро, скорочувати допомогу блок не збирається, хоча конфліктів у світі стає все більше.
Окрім гуманітарного напрямку, Європейський Союз готує масштабний енергетичний план для підтримки української енергосистеми. Він передбачає роботу на кількох рівнях - як постачання обладнання, так і збільшення експорту електроенергії.