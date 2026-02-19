Преодолевать гуманитарные кризисы все сложнее: в ЕС объяснили причины

Настоящим вызовом для преодоления гуманитарных кризисов в мире стало отсутствие финансирования, поскольку денег становится меньше, а США вышли из многих организаций.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.
"Тот факт, что денег становится все меньше, выход Соединенных Штатов, негативная реакция, когда речь идет о правах человека, а конкретно о гендере, лицах с инвалидностью и меньшинствах, сообществах ЛГБТИК+. Количество войн в мире", - пояснила она.
Кроме этого, по словам Лябиб, много нарушений международного права и международных прав человека. Их прямым следствием становится гибель гуманитарных работников, "которых убивают, когда они пытаются спасать жизни".
Также есть проблема, когда гуманитарная помощь просто недоступна. Например, россияне нарушают международное гуманитарное право - они просто препятствуют тому, чтобы ее доставляли. Это проблема не только войны в Украине: становится все сложнее получить доступ к тем, кому нужна помощь - несмотря на существование международных норм и правил.
"Поэтому мы готовим гуманитарную адвокацию, чтобы найти стратегические ответы на эту потерю правил и гуманитарных принципов. Ведь в конечном итоге речь идет о нашей человечности и о сохранении жизней невинных гражданских лиц - детей, женщин, стариков - во время войны", - резюмировала еврокомиссар.
Отметим, по словам Лябиб, Европейский Союз полностью удовлетворен механизмами контроля за распределением гуманитарной помощи в Украине. Кроме этого, в Евросоюзе хорошо оценили опыт Украины в цифровизации и координации помощи является хорошим примером для других стран, оказавшихся в условиях кризиса.
Также она оценила риски сокращения гуманитарной помощи для Украины. Общий объем гуманитарной помощи от ЕС с начала полномасштабного вторжения уже достиг 4,7 млрд евро, сокращать помощь блок не собирается, хотя конфликтов в мире становится все больше.
Кроме гуманитарного направления, Европейский Союз готовит масштабный энергетический план для поддержки украинской энергосистемы. Он предусматривает работу на нескольких уровнях - как поставки оборудования, так и увеличение экспорта электроэнергии.