Гуманітарна допомога Україні на 4,7 млрд євро: у ЄС розкрили, на що пішли кошти
Допомога Європейського Союзу зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісарка Аджа Лябіб.
За її словами, підтримка ЄС спрямована на такі ключові сектори, як охорона здоров'я, житло, водопостачання, санітарія та гігієна.
Важливими напрямками також залишаються захист цивільних, освіта в умовах надзвичайних ситуацій та гуманітарне розмінування.
Окрему увагу єврокомісарка приділила підготовці до зимового періоду. Вона наголосила, що допомога включає все необхідне, аби українці змогли витримати морозну зиму.
Зокрема, йдеться про постачання продуктів харчування, спальних мішків, забезпечення житлом та, безумовно, передачу генераторів і багатьох інших речей, критичних для виживання в холоди.
Аджа Лябіб також навела дані щодо обсягів фінансування. З початку повномасштабної війни ЄС разом із державами-членами виділив на гуманітарну допомогу вже 4,7 млрд євро, з яких 1,4 млрд євро надала безпосередньо Європейська комісія.
Загалом же сукупна підтримка України, що включає фінансову, військову, гуманітарну допомогу та допомогу біженцям, наразі сягнула 193 мільярдів євро.
План фінансування України
Україна гостро потребує фінансової допомоги від західних партнерів, адже дефіцит державного бюджету оцінюється приблизно у 60 млрд доларів.
Раніше лідери ЄС неодноразово підтверджували готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
У січні Єврокомісія я представила план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. За планом, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва.
Після цього в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро.
Вже 11 лютого стало відомо, що Європейський парламент схвалив кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.