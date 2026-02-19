ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи існує ризик скорочення гуманітарної допомоги Україні: що кажуть у ЄС

Четвер 19 лютого 2026 13:35
UA EN RU
Чи існує ризик скорочення гуманітарної допомоги Україні: що кажуть у ЄС Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Наразі немає ризику скорочення гуманітарної допомоги Україні від Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісар Аджа Лябіб.

Читайте також: Гуманітарна допомога Україні на 4,7 млрд євро: у ЄС розкрили, на що пішли кошти

"Ризику немає. Ми щойно ухвалили рішення про значну суму і готові збільшити її, якщо буде потрібно. Також, як ви, мабуть, знаєте, ми зараз ведемо переговори щодо MFF, тобто багаторічної фінансової рамки на наступні сім років, починаючи з 2028 року. Ми пропонуємо дуже важливу і амбітну суму бюджету для гуманітарної допомоги", - розповіла Лябіб.

За її словами, мета полягає в тому, щоб працювати в рамках так званої "Глобальної Європи" з усіма іншими зовнішніми акторами.

"Це означає тіснішу співпрацю в галузі співробітництва та розвитку для надання гуманітарної допомоги більш ефективним, але й стійким чином", - пояснила єврокомісар.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз виділив 4,7 млрд євро на гуманітарну допомогу Україні.

Допомога зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими.

Також Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.

У січні Єврокомісія представила план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. За планом, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва.

Після цього в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро.

Вже 11 лютого стало відомо, що Європейський парламент схвалив кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"