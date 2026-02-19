"Хороший приклад": у ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи

Досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи є дуже цінним для Європи і хорошим прикладом для наслідування.

"Досвід України дійсно дуже цінний. Це хороший приклад для наслідування. Ми багато чого навчимося від українців завдяки вашій стійкості. Нещодавно я відвідала центри незламності, які є унікальними. Ми надаємо допомогу 800 таким центрам", - сказала Лябіб.

За її словами, це хороший приклад того, як реагувати на багато надзвичайних ситуацій, мати такі намети, здатні прийняти сотні громадян для харчування, електропостачання, соціальної допомоги, психологічної підтримки тощо.

"Це дуже важливо і повчально для нас. Ми вже обмінюємося найкращими практиками. І ви повинні знати, що Україна не тільки отримує нашу підтримку в галузі цивільного захисту. Вона також робить свій внесок", - додала єврокомісар.

Вона зазначила, що з моменту приєднання України до Механізму цивільного захисту Київ надав дев'ять засобів реагування до європейського фонду цивільного захисту. До них належать бригади швидкої медичної допомоги, дезактивації, боротьби з лісовими пожежами та пошуково-рятувальні служби в містах.

"І ви вже робите свій внесок, наприклад, у 2023 році під час землетрусу в Туреччині ви направили до Туреччини пошуково-рятувальну службу, що свідчить про те, що ми багато чого навчимося і вже багато чого вчимося у вас", - додала Лябіб.