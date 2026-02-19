ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна отримає нові транші від ЄС найближчим часом: заява єврокомісара

Україна, Четвер 19 лютого 2026 17:10
UA EN RU
Україна отримає нові транші від ЄС найближчим часом: заява єврокомісара Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук, Роман Кот

ЄС планує виділити Україні додаткові кошти, окрім уже спрямованих 153 мільйонів євро на 2026 рік. Нові транші допомоги будуть оголошені незабаром.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісарка Аджа Лябіб.

Читайте також: Гуманітарна допомога Україні на 4,7 млрд євро: у ЄС розкрили, на що пішли кошти

За словами Лябіб, сума у 153 мільйони євро є лише першим виділенням коштів на поточний рік. Ця сума є базовою, від якої розпочинається подальша підтримка.

"Ми, безумовно, оголосимо про інші транші пізніше. Я впевнена, що ми зробимо це незабаром, враховуючи потреби та сувору зиму, яку ви переживаєте", - підкреслила Аджа Лябіб.

Вона додала, що потреба у додатковому фінансуванні зумовлена важким зимовим періодом та ударами по критичній інфраструктурі. ЄС усвідомлює критичність ситуації та готує наступні рішення про надання фінансового ресурсу.

Допомога Україні та відновлення

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі назвали головне завдання для відновлення української енергетики та інфраструктури. Попри складну ситуацію, в ЄС позитивно оцінили, як Україна виконує необхідні умови для отримання подальшої фінансової підтримки, зазначивши відсутність критичних питань.

Водночас уряд та міжнародні партнери обговорюють ризики скорочення гуманітарної допомоги у 2026 році. Зокрема, аналізується потенційне скорочення підтримки від США та заходи, які вживає українська сторона для нівелювання цих наслідків.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення обсяги підтримки залишаються значними - лише на гуманітарні потреби України було спрямовано понад 4,7 млрд євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Гуманітарна допомога Війна в Україні
Новини
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"