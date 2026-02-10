ЄС готує енергетичний план для України: як він діятиме і скільки коштів передбачено
Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
ЄС закликає терміново посилити українську ППО
За словами Кос, ефективний захист енергосистеми України неможливий без зміцнення повітряної оборони.
"Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікань, зокрема, використовуючи національні запаси. Комісар Кубілюс працює з європейською оборонною промисловістю, щоб усунути виробничі "вузькі місця" та прискорити поставки", - наголосила вона.
План дій до наступної зими
Кос заявила, що наразі є ідея створення Енергетичного плану дій, який необхідно буде впровадити до наступної зими. Він передбачає одночасно захист енергетичної інфраструктури та проведення структурних реформ.
"Наша мета чітка - повна інтеграція України до європейського енергетичного ринку через поєднання ринків, підтримку в процесі приєднання та регуляторну сумісність", - заявила вона.
Нове фінансування і підтримка у 2026 році
Кос повідомила, що підтримка України продовжиться і в 2026 році - передбачено початкове фінансування у 153 млн євро, з яких 145 млн євро призначені для України.
Загалом із 2022 року Європейський Союз уже надав понад 3 млрд євро допомоги українській енергетиці. Окремо майже 1 млрд євро було мобілізовано на екстрені закупівлі газу.
Обладнання, генератори та експорт електроенергії
Через Механізм цивільного захисту ЄС Україні передали:
- понад 11 тисяч генераторів;
- більш ніж 7 тисяч трансформаторів;
- шість автотрансформаторів;
- сотні одиниць іншого енергетичного обладнання.
Крім того, ЄС збільшив потужності експорту електроенергії до України до 2,45 ГВт, що допомогло стабілізувати енергосистему після масованих атак.
НС в енергетиці
14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці в окремих регіонах через серйозні наслідки російських атак та складні погодні умови.
У ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці областей зафіксовано руйнування, поранених, а також масштабні аварійні відключення електроенергії.
У Міністерстві енергетики повідомили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури Україна звернулася до Польщі по аварійну допомогу.