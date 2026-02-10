ua en ru
ЄС готує енергетичний план для України: як він діятиме і скільки коштів передбачено

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 20:55
UA EN RU
ЄС готує енергетичний план для України: як він діятиме і скільки коштів передбачено Фото: Марта Кос (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Читайте також: Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків

ЄС закликає терміново посилити українську ППО

За словами Кос, ефективний захист енергосистеми України неможливий без зміцнення повітряної оборони.

"Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікань, зокрема, використовуючи національні запаси. Комісар Кубілюс працює з європейською оборонною промисловістю, щоб усунути виробничі "вузькі місця" та прискорити поставки", - наголосила вона.

План дій до наступної зими

Кос заявила, що наразі є ідея створення Енергетичного плану дій, який необхідно буде впровадити до наступної зими. Він передбачає одночасно захист енергетичної інфраструктури та проведення структурних реформ.

"Наша мета чітка - повна інтеграція України до європейського енергетичного ринку через поєднання ринків, підтримку в процесі приєднання та регуляторну сумісність", - заявила вона.

Нове фінансування і підтримка у 2026 році

Кос повідомила, що підтримка України продовжиться і в 2026 році - передбачено початкове фінансування у 153 млн євро, з яких 145 млн євро призначені для України.

Загалом із 2022 року Європейський Союз уже надав понад 3 млрд євро допомоги українській енергетиці. Окремо майже 1 млрд євро було мобілізовано на екстрені закупівлі газу.

Обладнання, генератори та експорт електроенергії

Через Механізм цивільного захисту ЄС Україні передали:

  • понад 11 тисяч генераторів;
  • більш ніж 7 тисяч трансформаторів;
  • шість автотрансформаторів;
  • сотні одиниць іншого енергетичного обладнання.

Крім того, ЄС збільшив потужності експорту електроенергії до України до 2,45 ГВт, що допомогло стабілізувати енергосистему після масованих атак.

НС в енергетиці

14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці в окремих регіонах через серйозні наслідки російських атак та складні погодні умови.

У ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці областей зафіксовано руйнування, поранених, а також масштабні аварійні відключення електроенергії.

У Міністерстві енергетики повідомили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури Україна звернулася до Польщі по аварійну допомогу.

