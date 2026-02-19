"Жодних критичних питань": в ЄС оцінили, як Україна витрачає гуманітарну допомогу
Європейський Союз повністю задоволений механізмами контролю за розподілом гуманітарної допомоги в Україні.
Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб в інтерв'ю РБК-Україна.
Читайте також: "Хороший приклад": у ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи
Контроль за коштами платників податків
Лябіб підкреслила, що оскільки фінансування надходить від мешканців ЄС, дотримання суворих стандартів звітності є принциповим питанням.
Наразі допомога надається через міжнародні неурядові організації, що дозволяє чітко відстежувати рух кожної євроцента.
"Ми маємо однакові правила для всіх, у кожній країні. І ми, звичайно, цілком задоволені, тому що ми дотримуємося однакових правил у всьому світі", - запевнила єврокомісар, відповідаючи на питання про рівень прозорості в Україні.
Посилення місцевих громад
Водночас пріоритетом для Брюсселя є не лише пряма допомога, а й розвиток спроможності самих українців самостійно долати виклики війни.
У цьому контексті ЄС активно співпрацює з українською владою, зокрема з профільною заступницею голови Офісу президента Іриною Верещук.
"Мова не йде про те, що ЄС просто надає гуманітарну допомогу Україні. Мова йде про співпрацю з українцями, зміцнення їхнього власного потенціалу, щоб вони могли бути більш стійкими", - пояснила Аджа Лябіб.
ЄС посилює підтримку України
Нагадаємо, єврокомісар Аджа Лябіб також заявила, що досвід України у цифровізації та координації допомоги є хорошим прикладом для інших країн, які опинилися в умовах кризи. За її словами, українські напрацювання можуть бути корисними для глобальних гуманітарних місій.
Також вона оцінила ризики скорочення гуманітарної допомоги для України. Попри те, що увага світу іноді зміщується на інші конфлікти, підтримка Києва залишається пріоритетом для Брюсселя. Зокрема, загальний обсяг гуманітарної допомоги від ЄС з початку повномасштабного вторгнення вже сягнув 4,7 млрд євро.
Окрім гуманітарного напрямку, Європейський Союз готує масштабний енергетичний план для підтримки української енергосистеми. Він передбачає як постачання обладнання, так і збільшення експорту електроенергії, щоб допомогти Україні пройти складні періоди.