ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Жодних критичних питань": в ЄС оцінили, як Україна витрачає гуманітарну допомогу

Україна, Четвер 19 лютого 2026 16:25
UA EN RU
"Жодних критичних питань": в ЄС оцінили, як Україна витрачає гуманітарну допомогу Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Семенюк Дмитро/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук, Роман Кот

Європейський Союз повністю задоволений механізмами контролю за розподілом гуманітарної допомоги в Україні.

Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: "Хороший приклад": у ЄС оцінили досвід України в реагуванні на гуманітарні кризи

Контроль за коштами платників податків

Лябіб підкреслила, що оскільки фінансування надходить від мешканців ЄС, дотримання суворих стандартів звітності є принциповим питанням.

Наразі допомога надається через міжнародні неурядові організації, що дозволяє чітко відстежувати рух кожної євроцента.

"Ми маємо однакові правила для всіх, у кожній країні. І ми, звичайно, цілком задоволені, тому що ми дотримуємося однакових правил у всьому світі", - запевнила єврокомісар, відповідаючи на питання про рівень прозорості в Україні.

Посилення місцевих громад

Водночас пріоритетом для Брюсселя є не лише пряма допомога, а й розвиток спроможності самих українців самостійно долати виклики війни.

У цьому контексті ЄС активно співпрацює з українською владою, зокрема з профільною заступницею голови Офісу президента Іриною Верещук.

"Мова не йде про те, що ЄС просто надає гуманітарну допомогу Україні. Мова йде про співпрацю з українцями, зміцнення їхнього власного потенціалу, щоб вони могли бути більш стійкими", - пояснила Аджа Лябіб.

ЄС посилює підтримку України

Нагадаємо, єврокомісар Аджа Лябіб також заявила, що досвід України у цифровізації та координації допомоги є хорошим прикладом для інших країн, які опинилися в умовах кризи. За її словами, українські напрацювання можуть бути корисними для глобальних гуманітарних місій.

Також вона оцінила ризики скорочення гуманітарної допомоги для України. Попри те, що увага світу іноді зміщується на інші конфлікти, підтримка Києва залишається пріоритетом для Брюсселя. Зокрема, загальний обсяг гуманітарної допомоги від ЄС з початку повномасштабного вторгнення вже сягнув 4,7 млрд євро.

Окрім гуманітарного напрямку, Європейський Союз готує масштабний енергетичний план для підтримки української енергосистеми. Він передбачає як постачання обладнання, так і збільшення експорту електроенергії, щоб допомогти Україні пройти складні періоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Гуманітарна допомога Війна в Україні
Новини
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
В Україні може з'явитися нове свято: дата вже обрана
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"