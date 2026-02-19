"Жодних критичних питань": в ЄС оцінили, як Україна витрачає гуманітарну допомогу

Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб в інтерв'ю РБК-Україна .

Контроль за коштами платників податків

Лябіб підкреслила, що оскільки фінансування надходить від мешканців ЄС, дотримання суворих стандартів звітності є принциповим питанням.

Наразі допомога надається через міжнародні неурядові організації, що дозволяє чітко відстежувати рух кожної євроцента.

"Ми маємо однакові правила для всіх, у кожній країні. І ми, звичайно, цілком задоволені, тому що ми дотримуємося однакових правил у всьому світі", - запевнила єврокомісар, відповідаючи на питання про рівень прозорості в Україні.

Посилення місцевих громад

Водночас пріоритетом для Брюсселя є не лише пряма допомога, а й розвиток спроможності самих українців самостійно долати виклики війни.

У цьому контексті ЄС активно співпрацює з українською владою, зокрема з профільною заступницею голови Офісу президента Іриною Верещук.

"Мова не йде про те, що ЄС просто надає гуманітарну допомогу Україні. Мова йде про співпрацю з українцями, зміцнення їхнього власного потенціалу, щоб вони могли бути більш стійкими", - пояснила Аджа Лябіб.