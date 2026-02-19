Долати гуманітарні кризи все складніше: в ЄС пояснили причини

Справжнім викликом для подолання гуманітарних криз у світі стала відсутність фінансування, оскільки грошей стає менше, а США вийшли з багатьох організацій.

"Той факт, що грошей стає все менше, вихід Сполучених Штатів, негативна реакція, коли йдеться про права людини, а конкретно про гендер, осіб з інвалідністю та меншини, спільноти ЛГБТІК+. Кількість воєн у світі", - пояснила вона.

Окрім цього, за словами Лябіб, багато порушень міжнародного права та міжнародних прав людини. Їх прямим наслідком стає загибель гуманітарних працівників, "яких вбивають, коли вони намагаються рятувати життя".

Також є проблема, коли гуманітарна допомога просто недоступна. Наприклад, росіяни порушують міжнародне гуманітарне право - вони просто перешкоджають тому, щоб її доставляла. Це проблема не тільки війни в Україні: стає все складніше отримати доступ до тих, кому потрібна допомога - попри існування міжнародних норм та правил.

"Тому ми готуємо гуманітарну адвокацію, щоб знайти стратегічні відповіді на цю втрату правил і гуманітарних принципів. Адже в кінцевому підсумку йдеться про нашу людяність і про збереження життів невинних цивільних осіб - дітей, жінок, людей похилого віку - під час війни", - резюмувала єврокомісар.