Преодолевать гуманитарные кризисы все сложнее: в ЕС объяснили причины

Настоящим вызовом для преодоления гуманитарных кризисов в мире стало отсутствие финансирования, поскольку денег становится меньше, а США вышли из многих организаций.

"Тот факт, что денег становится все меньше, выход Соединенных Штатов, негативная реакция, когда речь идет о правах человека, а конкретно о гендере, лицах с инвалидностью и меньшинствах, сообществах ЛГБТИК+. Количество войн в мире", - пояснила она.

Кроме этого, по словам Лябиб, много нарушений международного права и международных прав человека. Их прямым следствием становится гибель гуманитарных работников, "которых убивают, когда они пытаются спасать жизни".

Также есть проблема, когда гуманитарная помощь просто недоступна. Например, россияне нарушают международное гуманитарное право - они просто препятствуют тому, чтобы ее доставляли. Это проблема не только войны в Украине: становится все сложнее получить доступ к тем, кому нужна помощь - несмотря на существование международных норм и правил.

"Поэтому мы готовим гуманитарную адвокацию, чтобы найти стратегические ответы на эту потерю правил и гуманитарных принципов. Ведь в конечном итоге речь идет о нашей человечности и о сохранении жизней невинных гражданских лиц - детей, женщин, стариков - во время войны", - резюмировала еврокомиссар.