Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив на засіданні Ради миру у Вашингтоні.

"Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша", - сказав президент США.

Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже".

Трамп та війна в Україні

Нагадаємо, спроби США прискорити укладення мирної угоди між Росією та Україною можуть ненавмисно створити умови для нової ескалації конфлікту.

Американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що США мають значно посилити тиск на РФ, оскільки вона не демонструє готовності до реальних переговорів. За його словами, одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловив думку, що в перспективі саме ООН зможе перебрати на себе ключову роль у врегулюванні світових воєн.

Переговори у Женеві

Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни. Результати цієї зустрічі виявилися неоднозначними.

За словами президента України Володимира Зеленського, обговорення політичного блоку питань було вкрай непростим, хоча у військовому напрямку всі три сторони продемонстрували конструктивний підхід.