Динамо - Шахтер: анонс матча

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют первый трофей сезона 2019/20 - Суперкубок Украины. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитами "горняков". На поединке ожидается аншлаг.

28 июля 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Традиционно футбольный сезон стартует суперкубковой дуэлью, где чемпион встречается с обладателем Кубка. Поскольку оба трофея завоевал донецкий клуб, ему вновь предстоит играть с серебряным призером УПЛ - "бело-синими".

В сегодняшнем матче "Динамо" имеет шанс догнать "Шахтер" по количеству трофеев. На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь. Всего Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Между собой "Динамо" и "Шахтер" встречались в 11 предыдущих матчах.

Во время летнего трансферного окна ряды киевлян пополнили Мохаммед Кадири и Александр Караваев. В свою очередь, команду покинули бразильцы Витор Буэно и Че Че, а также голкипер Артур Рудько. В аренду в разные клубы отправились Евгений Смирный, Сергей Булеца, Владислав Супряга и Богдан Михайличенко.

К новому сезону "горняков" готовил новый тренерский штаб во главе с Луишем Каштру. Дебютирует в должности ассистента легенда "Шахтера" Дарио Срна: как футболист он 12 раз участвовал в матчах за Суперкубок, 9 - в роли капитана. Что касается футболистов, то в аренду отправились Веллингтон Нем, Валерий Бондаренко и Эдуард Соболь.

На матче, впервые в истории украинского футбола, будет использована система видеоповторов. Однако пока лишь в тестовом режиме.