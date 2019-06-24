"Динамо" переподписало и отправило в аренду чемпиона мира U-20

Фото: Сергей Булеца (fcdynamo.kiev.ua)

Следующий сезон хавбек проведет в "Днепр-1"

Киевское "Динамо" подписало новое соглашение с чемпионом мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Сергеем Булецой. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне Сергей выступал преимущественно за молодежный состав киевлян. Вместе с "Динамо" U-19 он дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. А в июне стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины. На этом мировом первенстве Булеца получил "серебряный" мяч. На счету хавбека три забитых гола и две результативные передачи.

Сергій #БУЛЕЦА продовжив контракт із ФК «Динамо» Київ



Півзахисник київського «Динамо» Сергій Булеца підписав новий контракт з київським «Динамо».



Нова угода розрахована на п’ять років.



Детальніше https://t.co/NIaZVGeBml pic.twitter.com/cURxpe60lm — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2019

20-летний игрок является воспитанником "Динамо", однако за первую команду еще не дебютировал.

Сезон 2019/2020 Сергей проведет в аренде, выступая за "Днепр-1", который уверенно выиграл Первую лигу в прошлом сезоне и, как следствие, вышел в УПЛ.