ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Срна вошел в тренерский штаб "Шахтера"

Новости » Спорт    20.06.2019 - 10:50
Срна вошел в тренерский штаб "Шахтера"
Фото: Дарио Срна (shakhtar.com)

Защитник донецкого клуба начнет тренерскую карьеру

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в донецкую команду. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Хорват присоединится к тренерскому штабу нового наставника команды португальца Луиша Каштру.

Накануне защитник попрощался с итальянским "Кальяри", за который провел 28 матчей во всех турнирах в сезоне 2018/19. 

Срна провел в "Шахтере" 15 лет карьеры - с 2003 по 2018 годы. За "горняков" он сыграл 536 матчей, забил 49 мячей и выиграл с клубом 26 трофеев.

Презентация Луиша Каштру в качестве нового тренера "Шахтера" состоится 21 июня в 15:00. Именно тогда "горняки" вновь презентуют и Срну.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".

Защитник "Шахтера" покинул команду и перешел в московское "Динамо" "Шахтер" назначил португальца Каштру новым главным тренером
Новости Украины ШахтерДарио Срнатренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь