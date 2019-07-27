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На матче "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины ожидается аншлаг

Новости » Спорт    27.07.2019 - 14:34
На матче "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины ожидается аншлаг
Фото: все билеты на матч за Суперкубок Украины распроданы (upl.ua)

Билеты на 35-тысяяную арену раскуплены

Все билеты на матч за Суперкубок Украины 2019 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы. Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 болельщика. 

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.

Напомним, комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2019. 

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