ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" назначил португальца Каштру новым главным тренером

Новости » Спорт    12.06.2019 - 15:14
"Шахтер" назначил португальца Каштру новым главным тренером
Фото: Луиш Каштру (vitoriasc.pt)

"Горняки" не стали затягивать с поиском сменщика Паулу Фонсеки

"Шахтер" объявил о назначении португальского специалиста Луиша Каштру новым главным тренером команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт донецкого клуба.

Соглашение с 57-летним наставником рассчитано на два года. Он стал 33 тренером в истории донецкого клуба.

Последним местом работы наставника была "Витория Гимараэш", которую он вывел в квалификацию Лиги Европы. Ранее сообщалось, что "Шахтер" не станет платить португальскому клубу один миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта. Взамен "горняки" намерены еще на год оставить защитника Додо в аренде в португальской команде.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".

"Шахтер" в ближайшее время подпишет контракт с новым тренером "Динамо" объявило о продлении контракта с Хацкевичем
Новости Украины Шахтерназначениетренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь