Динамо - Шахтар: анонс матчу

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" розіграють перший трофей сезону 2019/20 - Суперкубок України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами "гірників". На поєдинку очікується аншлаг.

28 липня 21:00

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Традиційно футбольний сезон стартує суперкубкової дуеллю, де чемпіон зустрічається з володарем Кубка. Оскільки обидва трофеї завоював донецький клуб, йому знову доведеться грати зі срібним призером УПЛ - "біло-синіми".

У сьогоднішньому матчі "Динамо" має шанс наздогнати "Шахтар" за кількістю трофеїв. На рахунку киян - сім титулів, у "гірників" - вісім. Всього Суперкубок України буде розіграний в шістнадцятий раз в історії. Між собою "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в 11 попередніх матчах.

Під час літнього трансферного вікна ряди киян поповнили Мохаммед Кадірі і Олександр Караваєв. У свою чергу, команду покинули бразильці Вітор Буено і Че Че, а також голкіпер Артур Рудько. В оренду у різні клуби відправилися Євген Смирний, Сергій Булеца, Владислав Супряга і Богдан Михайличенко.

До нового сезону "гірників" готував новий тренерський штаб на чолі з Луїшем Каштру. Дебютує на посаді асистента легенда "Шахтаря" Даріо Срна: як футболіст він 12 разів брав участь в матчах за Суперкубок, 9 - в ролі капітана. Що стосується футболістів, то в оренду відправилися Веллінгтон Нем, Валерій Бондаренко та Едуард Соболь.

На матчі, вперше в історії українського футболу, буде використана система відеоповторів. Однак поки лише в тестовому режимі.