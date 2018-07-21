"Динамо" обыграло "Шахтер" и в седьмой раз выиграло Суперкубок Украины

Состоялось первое дерби сезона 2018/19

Киевское "Динамо" минимально победило донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины. Встреча в первом официальном матче нового сезона 2018/19 состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Виталий Буяльский, отличившийся на 18 минуте после передачи нападающего Артема Беседина.

Для "бело-синих" эта победа в Суперкубке Украины стала 7 в истории. Лидером по этому показателю являются "горняки", на счету которых 8 титулов.

В то же время между собой команды провели 11 матчей за трофей и после сегодняшней игры счет в очных встречах стал 6:5 в пользу киевлян.

Напомним, "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей.