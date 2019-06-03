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"Динамо" подписало ганского футболиста "Аустрии" Кадири

Новости » Спорт    03.06.2019 - 17:34
"Динамо" подписало ганского футболиста "Аустрии" Кадири
Фото: Абдула Кадири Мохаммед (twitter.com/dynamokyiv)

Первый летний трансфер киевлян

"Динамо" объявило о подписании футболиста венской "Аустрии" Абдула Кадири Мохаммеда. Об этом сообщает официальный сайт киевлян. 

Контракт подписан по схеме 4+1. За "Динамо" 23-летний ганец будет выступать под номером 6. Отметим, что Кадири может играть не только на позиции опорного полузащитника, но и в центре защиты.

Футболист начал карьеру в родной стране в клубе "Ашанти Голд", с которым в сезоне 2014/15 стал чемпионом Ганы. В 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги - "Аустрию". В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы.

2 августа 2018 года подписал арендное соглашение до окончания сезона 2018/2019 с тульским "Арсеналом". На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.

"Динамо" завершило сезон в УПЛ на втором месте, уступив победителю розыгрыша, "Шахтеру", 11 очков. Также киевляне уступили в борьбе за Кубок Украины.

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов.  В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "бело-синих".

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