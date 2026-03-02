Ядерний альянс Франції та Німеччини: Мерц повідомив про "конкретні кроки"

Франція та Німеччина домовилися разом працювати над питанням ядерного стримування та створили для цього спеціальну групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За словами Мерца, ініціатива належить йому та французькому президенту Еммануелю Макрону. Канцлер Німеччини додав, що обидві країни планують "конкретні кроки".

"Еммануель Макрон і я заснували координаційну групу з ядерних питань, у якій ми будемо координуватися з питань стримування. Ми плануємо конкретні кроки до кінця поточного року, у тому числі конвенційну участь Німеччини у ядерних навчаннях Франції", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, Bloomberg повідомило, що Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі Франції - країна більше не буде розкривати дані про кількість ядерного арсеналу.

Крім того, він розповів, що Франція зміцнює ядерне співробітництво з європейськими країнами, зокрема, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією і Данією.

Агентство також написало, що уряди країн ЄС стикаються з найскладнішою ситуацією в галузі безпеки з часів холодної війни. Повномасштабне вторгнення в Україну зруйнувало уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.