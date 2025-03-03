Макрон допускає розміщення ядерної зброї на території союзників

Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки (США) у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Le Figaro.

За словами Макрона, він готовий до поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", - заявив він й підкреслив, ядерна доктрина Франції не змінюється.

Ядерна зброя

За словами президента США Дональда Трампа, денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Російська Федерація (РФ) могли б також приєднатись до цього процесу.

The New York Times з посиланням на розвідувальні дані повідомляло, що Іран вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї.

Тим часом Франція, як пишуть ЗМІ, може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.