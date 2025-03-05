Макрон розпочне дискусію про захист Європи французькою ядерною зброєю

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час звернення до нації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Він також наголосив на необхідності посилення обороноздатності Франції на тлі нестабільної позиції США.

"Наші сили ядерного стримування захищають нас. Вони є французькими. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Росія могли б також приєднатись до цього процесу.

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