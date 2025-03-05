Макрон розпочне дискусію про захист Європи французькою ядерною зброєю
Президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час звернення до нації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Наші сили ядерного стримування захищають нас. Вони є французькими. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - сказав Макрон.
Він також наголосив на необхідності посилення обороноздатності Франції на тлі нестабільної позиції США.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.
Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Росія могли б також приєднатись до цього процесу.
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