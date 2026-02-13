Німеччина та Франція ведуть таємні переговори щодо ядерного арсеналу Європи
Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Читайте також: Вперше з Холодної війни: у Європі заговорили про створення власного "ядерного щита"
"Перший обов'язок Європи та Німеччини - визнати нову реальність, з якою вона стикається", - зазначив він.
За словами Мерца, альянс зрозумів, що його свобода перебуває під загрозою, і "має бути готовим до змін та жертв". Він додав, що Євросоюз зміцнить свої розвідувальні служби, але також повинен мати власну стратегію безпеки.
Крім того, канцлер Німеччини зазначив, що розпочав конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування.
"Німеччина розглядає це відповідно до своїх правових ядерних зобов'язань, як частина НАТО", - сказав Мерц.
Ядерні погрози РФ
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї. Крім того, РФ двічі завдавала по Україні ударів балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік", які можуть нести ядерну зброю, однак в них була відсутня бойова частина.
Зазначимо, у вересні минулого року диктатор на нараді з членами Радбезу РФ заявив, що Росія готова відповідати на "погрози з боку Заходу" військовою силою, а не тільки дипломатичними заявами.
Зокрема, Путін висловив упевненість у надійності російського ядерного арсеналу і поскаржився на "деградацію стратегічної стабільності" у світі.
Як приклад переходу до "військово-технічних заходів" диктатор назвав відмову країни-агресорки від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої та невеликої дальності.
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що США домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї. За його словами, до діалогу хочуть також залучити Китай.