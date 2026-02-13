Німеччина та Франція ведуть таємні переговори щодо ядерного арсеналу Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Перший обов'язок Європи та Німеччини - визнати нову реальність, з якою вона стикається", - зазначив він.

За словами Мерца, альянс зрозумів, що його свобода перебуває під загрозою, і "має бути готовим до змін та жертв". Він додав, що Євросоюз зміцнить свої розвідувальні служби, але також повинен мати власну стратегію безпеки.

Крім того, канцлер Німеччини зазначив, що розпочав конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування.

"Німеччина розглядає це відповідно до своїх правових ядерних зобов'язань, як частина НАТО", - сказав Мерц.