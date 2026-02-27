"Із задоволенням прийняв би": Зеленський про ядерну зброю від Британії та Франції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "із задоволенням" прийняв би ядерну зброю від Франції та Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Sky News .

Зокрема, президент прокоментував твердження Росії про те, що Україна намагається отримати ядерну зброю від дружніх країн.

"Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило", - наголосив Зеленський.

Заяви Кремля про ядерну зброю

Нагадаємо, 24 лютого Служба зовнішньої розвідки країни-агресорки повідомила, що Британія та Франція нібито намагаються передати Києву ядерну зброю або "брудні" ядерні бомби. При цьому жодних доказів наведено не було.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що країна-агресорка нібито може застосувати ядерну зброю проти Великої Британії, Франції та України "за необхідності".

Крім того, російський диктатор Володимир Путін під час засідання так званої колегії ФСБ Росії заявив, що нібито "можливе застосування ядерного компонента" Україною проти РФ.