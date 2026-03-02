ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о "конкретных шагах"

Германия, Понедельник 02 марта 2026 20:20
UA EN RU
Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о "конкретных шагах" Фото: Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Франция и Германия договорились вместе работать над вопросом ядерного сдерживания и создали для этого специальную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

Читайте также: "С удовольствием принял бы": Зеленский о ядерном оружии от Британии и Франции

По словам Мерца, инициатива принадлежит ему и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Канцлер Германии добавил, что обе страны планируют "конкретные шаги".

"Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, Bloomberg сообщило, что Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале Франции - страна больше не будет раскрывать данные о количестве ядерного арсенала.

Кроме того, он рассказал, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с европейскими странами, в частности, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

Агентство также написало, что правительства стран ЕС сталкиваются с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Полномасштабное вторжение в Украину разрушило представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.

Ядерное оружие в ЕС

Напомним, Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" США в Европе. Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры о европейском ядерном сдерживании.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Ядерное оружие
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой