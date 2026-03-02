Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о "конкретных шагах"

Франция и Германия договорились вместе работать над вопросом ядерного сдерживания и создали для этого специальную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам Мерца, инициатива принадлежит ему и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Канцлер Германии добавил, что обе страны планируют "конкретные шаги".

"Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, Bloomberg сообщило, что Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале Франции - страна больше не будет раскрывать данные о количестве ядерного арсенала.

Кроме того, он рассказал, что Франция укрепляет ядерное сотрудничество с европейскими странами, в частности, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

Агентство также написало, что правительства стран ЕС сталкиваются с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Полномасштабное вторжение в Украину разрушило представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.